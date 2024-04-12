Делиев Дмитрий Саввич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Делиев Савва Георгиевич
Мать: ?
Военная служба
1941
Дата рождения __.__.1911 Место рождения Сталинская обл., Кременчугский р-н, с. Новокаракуп Дата и место призыва Ильичевский РВК, Украинская ССР, г. Одесса, Ильичевский р-н Дата выбытия __.12.1941 Прич... Показать все
Смерть
Неизвестно