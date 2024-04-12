Делиев Дмитрий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиев Дмитрий Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Делиев Савва Георгиевич

Мать: ?

Военная служба
1941
Дата рождения __.__.1911 Место рождения Сталинская обл., Кременчугский р-н, с. Новокаракуп Дата и место призыва Ильичевский РВК, Украинская ССР, г. Одесса, Ильичевский р-н Дата выбытия __.12.1941 Прич... Показать все
Смерть
Неизвестно
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