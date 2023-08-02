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Делиева Петр Саввич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракут

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Делиев Савва Георгиевич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракут
Военная служба
?.03.1945
Дата рождения __.__.1900 Место рождения Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Каракут Дата и место призыва __.03.1945, 218 ЗСП Последнее место службы 15 сд ( 15 сд ) Дата выбытия 20.04.1945 При... Показать все
Смерть
20.04.1945
Польша,Щецинское воеводство Трайфенкагенский р-н г.Шиллерсдорф/северная окраина/
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