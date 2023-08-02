Делиева Петр Саввич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракут
Дата рождения1900
Дата смерти20.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Делиев Савва Георгиевич
Мать: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Каракут
Военная служба
?.03.1945
Дата рождения __.__.1900 Место рождения Сталинская обл., Старо-Керменчикский р-н, с. Каракут Дата и место призыва __.03.1945, 218 ЗСП Последнее место службы 15 сд ( 15 сд ) Дата выбытия 20.04.1945 При... Показать все
Смерть
20.04.1945
Польша,Щецинское воеводство Трайфенкагенский р-н г.Шиллерсдорф/северная окраина/