Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
31.10.1876 ст.
Собор Успения Девы Марии, г. Могилев, Могилевская губерния, Российская империя
НИАБ - Национальный исторический архив Беларуси | Фонд 1781, Опись 48, Дело 6 - Метрическая книга Могилевского Мариинского костела о бракосочетаниях, 1873-1918 гг. Л.24
Смерть
Неизвестно