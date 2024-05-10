Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич

Место рождения

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Бракосочетание
31.10.1876 ст.

Жена: Монтвид (Станкевич) Констанция Юлиановна

Собор Успения Девы Марии, г. Могилев, Могилевская губерния, Российская империя
НИАБ - Национальный исторический архив Беларуси | Фонд 1781, Опись 48, Дело 6 - Метрическая книга Могилевского Мариинского костела о бракосочетаниях, 1873-1918 гг. Л.24
Смерть
Неизвестно

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