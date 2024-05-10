Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
В посемейном списке, выданном 28 Декабря 1868 года за подписью и.д. Климовичского уездного Предводителя Дворянства, возраст Софии михайловны указан 50 лет. Отсюда вычислен год ее рождения. | РГИА - Ро... Показать все
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
1851
Сын: Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович
В посемейном списке от 28 декабря 1868 г., Антону Фаддевичу 12 лет. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянств... Показать все
Смерть
Неизвестно