Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМонвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна

Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

В посемейном списке, выданном 28 Декабря 1868 года за подписью и.д. Климовичского уездного Предводителя Дворянства, возраст Софии михайловны указан 50 лет. Отсюда вычислен год ее рождения. | РГИА - Ро... Показать все
Бракосочетание
До 1850

Муж: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович

В посемейном списке от 28 декабря 1868 г., Антону Фаддевичу 12 лет. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянств... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.