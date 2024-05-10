Монтвид (Станкевич) Констанция Юлиановна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монтвид (Станкевич) Констанция Юлиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Станкевич Юлиан

Мать: Станкевич (Фонат) Людвика

Бракосочетание
31.10.1876 ст.

Муж: Монвиж-Монтвид Михаил Фаддеевич

Собор Успения Девы Марии, г. Могилев, Могилевская губерния, Российская империя
НИАБ - Национальный исторический архив Беларуси | Фонд 1781, Опись 48, Дело 6 - Метрическая книга Могилевского Мариинского костела о бракосочетаниях, 1873-1918 гг. Л.24
Смерть
Неизвестно

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