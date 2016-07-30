Гвоздева (Бачурина) Александра Дмитриевна
Место рожденияЛипецкая (Курская) обл. село Большое
Дата рождения14.10.1918
Дата смерти30.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918
Отец: Бачурин Дмитрий
Мать: Бачурина Мария
Липецкая (Курская) обл. село Большое
Рождение ребёнка
18.08.1948
Отец ребёнка: Гвоздев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское