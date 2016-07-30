Гвоздева (Бачурина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гвоздева (Бачурина) Александра Дмитриевна

Место рождения

Липецкая (Курская) обл. село Большое

Дата рождения

14.10.1918

Дата смерти

30.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1918

Отец: Бачурин Дмитрий

Мать: Бачурина Мария

Липецкая (Курская) обл. село Большое
Рождение ребёнка
18.08.1948

Сын: Гвоздев Валерий Иванович

Отец ребёнка: Гвоздев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздев Иван Васильевич

Смерть
30.07.2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское