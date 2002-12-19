Гвоздев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1948
Дата смерти19.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
николо-архангельское