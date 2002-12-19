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Гвоздев Валерий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1948

Дата смерти

19.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1948

Отец: Гвоздев Иван Васильевич

Мать: Гвоздева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гвоздев Денис Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
николо-архангельское
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