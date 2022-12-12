Егор Елизарович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1802
Сын: Егор Егорович
Мать ребёнка: Авдотья Трифоновна
Рождение ребёнка
23.06.1804
Дочь: Агрофена Егоровна
Мать ребёнка: Авдотья Трифоновна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кузьма Егорович
Мать ребёнка: Авдотья Трифоновна
Военная служба
После 1815
Солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Трифоновна
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин, солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно