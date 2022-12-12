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Егор Елизарович

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Чуприков Елизар Иванович

Мать: Чуприкова Параскева Андреевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Егор Егорович

Мать ребёнка: Авдотья Трифоновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1804

Дочь: Агрофена Егоровна

Мать ребёнка: Авдотья Трифоновна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузьма Егорович

Мать ребёнка: Авдотья Трифоновна

Военная служба
После 1815
Солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин, солдат
Место жительства
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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