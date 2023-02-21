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Кузьма Егорович
Кузьма Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Егор Елизарович
1779 г.р.
Мать
Авдотья Трифоновна
1779 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Егор Елизарович
Мать:
Авдотья Трифоновна
Смерть
Неизвестно
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