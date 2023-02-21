Кузьма Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Егор Елизарович

Мать: Авдотья Трифоновна

Смерть
Неизвестно