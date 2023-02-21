Авдотья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Егор Егорович

Отец ребёнка: Егор Елизарович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.06.1804

Дочь: Агрофена Егоровна

Отец ребёнка: Егор Елизарович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Егор Елизарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Елизарович

Место жительства
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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