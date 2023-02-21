Авдотья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Егор Егорович
Отец ребёнка: Егор Елизарович
Рождение ребёнка
23.06.1804
Дочь: Агрофена Егоровна
Отец ребёнка: Егор Елизарович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кузьма Егорович
Отец ребёнка: Егор Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Елизарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно