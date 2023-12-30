Маркевич (Ракович) Ульяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1830
Сын: Маркович Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Александр Николаевич
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Вера Николаевна
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Ипполит Николаевич
Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1893