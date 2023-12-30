Маркевич (Ракович) Ульяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич (Ракович) Ульяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1830

Сын: Маркович Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Илья Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Александр Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Вера Николаевна

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Ипполит Николаевич

Отец ребёнка: Маркевич Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркевич Николай Андреевич

Смерть
1893
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