Маркевич Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1804
Дата смерти21.07.1860
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1804
Рождение ребёнка
21.11.1830
Сын: Маркович Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Александр Николаевич
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Николай Николаевич
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Вера Николаевна
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Ипполит Николаевич
Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1860