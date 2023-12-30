Маркевич Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1804

Дата смерти

21.07.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1804

Отец: Маркевич Андрей Иванович

Мать: Маркевич Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1830

Сын: Маркович Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Илья Николаевич

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Александр Николаевич

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Вера Николаевна

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Ипполит Николаевич

Мать ребёнка: Маркевич Ульяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркевич Ульяна Александровна

Смерть
21.07.1860
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