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Маркович (Маркевич) Андрей Николаевич

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Место рождения

Туровка, Київська область

Дата рождения

21.11.1830

Дата смерти

24.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1830

Отец: Маркевич Николай Андреевич

Мать: Маркевич Ульяна Александровна

Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Маркович Николай Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркович Надежда Григорьевна

Смерть
24.03.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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