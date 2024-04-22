Маркович (Маркевич) Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1830
Дата смерти24.03.1907
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1830
Рождение ребёнка
01.06.1840
Сын: Маркович Николай Андреевич
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Маркович Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург