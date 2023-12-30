Маркевич Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Маркевич Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркевич Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милорадович Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно