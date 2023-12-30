Маркевич Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркевич Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркевич Николай Андреевич

Мать: Маркевич Ульяна Александровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Маркевич Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Юрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Андрей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милорадович Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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