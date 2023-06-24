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Николаенко елена михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1985

Отец: Ярулин михаил иванович

Мать: Ярулина галина евгеньевна

Рождение ребёнка
04.06.2011

Дочь: Николаенко вероника игоревна

Отец ребёнка: Николаенко игорь александрович

Рождение ребёнка
10.07.2016

Дочь: Николаенко софия игоревна

Отец ребёнка: Николаенко игорь александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаенко дарья игоревна

Отец ребёнка: Николаенко игорь александрович