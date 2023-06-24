Николаенко елена михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1985
Отец: Ярулин михаил иванович
Рождение ребёнка
04.06.2011
Дочь: Николаенко вероника игоревна
Отец ребёнка: Николаенко игорь александрович
Рождение ребёнка
10.07.2016
Дочь: Николаенко софия игоревна
Отец ребёнка: Николаенко игорь александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаенко дарья игоревна
Отец ребёнка: Николаенко игорь александрович