Ярулин михаил иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1957
Отец: Ярулин иван иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1976
Сын: Ярулин евгений михайлович
Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна
Рождение ребёнка
20.09.1979
Сын: Ярулин александр михайлович
Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна
Рождение ребёнка
15.07.1984
Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна
Рождение ребёнка
26.09.1985
Дочь: Николаенко елена михайловна
Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна