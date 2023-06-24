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Ярулин михаил иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

дн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1957

Отец: Ярулин иван иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1976

Сын: Ярулин евгений михайлович

Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна

Рождение ребёнка
20.09.1979

Сын: Ярулин александр михайлович

Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна

Рождение ребёнка
15.07.1984

Сын: Ярулин иван михайлович

Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна

Рождение ребёнка
26.09.1985

Дочь: Николаенко елена михайловна

Мать ребёнка: Ярулина галина евгеньевна

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