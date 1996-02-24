Ярулина галина евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярулина галина евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1958

Дата смерти

24.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

дн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1958

Отец: яша

Мать: ольга

Рождение ребёнка
20.12.1976

Сын: Ярулин евгений михайлович

Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович

Рождение ребёнка
20.09.1979

Сын: Ярулин александр михайлович

Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович

Рождение ребёнка
15.07.1984

Сын: Ярулин иван михайлович

Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович

Рождение ребёнка
26.09.1985

Дочь: Николаенко елена михайловна

Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович

Смерть
24.02.1996

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