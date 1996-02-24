Ярулина галина евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1958
Дата смерти24.02.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1976
Сын: Ярулин евгений михайлович
Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович
Рождение ребёнка
20.09.1979
Сын: Ярулин александр михайлович
Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович
Рождение ребёнка
15.07.1984
Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович
Рождение ребёнка
26.09.1985
Дочь: Николаенко елена михайловна
Отец ребёнка: Ярулин михаил иванович
Смерть
24.02.1996