Николаенко игорь александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1986
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1986
Отец: Николаенко александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаенко дарья игоревна
Мать ребёнка: Николаенко елена михайловна
Рождение ребёнка
04.06.2011
Дочь: Николаенко вероника игоревна
Мать ребёнка: Николаенко елена михайловна
Рождение ребёнка
10.07.2016
Дочь: Николаенко софия игоревна
Мать ребёнка: Николаенко елена михайловна