Кочкина (Субботина) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения30.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888 ст.
Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 264 № 36ж)
Крещение
31.07.1888 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - старшая сестра Елизавета Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 264 № 36ж)
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.
Сын: Кочкин Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Иванович
Ф 719 оп 1 д 475 стр 70 № 12м
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.
Сын: Кочкин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Иванович
Ф 719 оп 1 д 475а №55м стр 28
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно