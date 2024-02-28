Кочкина (Субботина) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкина (Субботина) Евдокия Стефановна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

30.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888 ст.

Отец: Субботин Стефан Егорович

Мать: Субботина Мария Яковлевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 264 № 36ж)
Крещение
31.07.1888 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - старшая сестра Елизавета Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 264 № 36ж)
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.

Сын: Кочкин Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Иванович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475 стр 70 № 12м
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.

Сын: Кочкин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Кочкин Афанасий Иванович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475а №55м стр 28
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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