Кочкин Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.
Сын: Кочкин Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Стефановна
Ф 719 оп 1 д 475 стр 70 № 12м
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.
Сын: Кочкин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Стефановна
Ф 719 оп 1 д 475а №55м стр 28
Восприемник
02.02.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у Александра Андреевича Субботина = племянник жены Ф 719 оп 1 д 476 №7м стр 6
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно