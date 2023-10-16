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Кочкин Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.

Сын: Кочкин Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Стефановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475 стр 70 № 12м
Рождение ребёнка
08.12.1910 ст.

Сын: Кочкин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Кочкина Евдокия Стефановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475а №55м стр 28
Восприемник
02.02.1913 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В у Александра Андреевича Субботина = племянник жены Ф 719 оп 1 д 476 №7м стр 6
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Евдокия Стефановна

Смерть
Неизвестно
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