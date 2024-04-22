Кочкин Стефан Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1909 ст.
Дата смерти29.03.1909 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.03.1906 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В дядя, брат матери Андрей Стефанович Субботин Ф 719 оп 1 д 475 №12м стр 70
Рождение
28.03.1909 ст.
Ф 719 оп 1 д 475 стр 70 № 12м
Смерть
29.03.1909 ст.
1 день, от слабости Ф 719 оп 1 д 475 стр 106