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Кочкин Стефан Афанасьевич

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.03.1909 ст.

Дата смерти

29.03.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
28.03.1906 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В дядя, брат матери Андрей Стефанович Субботин Ф 719 оп 1 д 475 №12м стр 70
Рождение
28.03.1909 ст.

Отец: Кочкин Афанасий Иванович

Мать: Кочкина Евдокия Стефановна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475 стр 70 № 12м
Смерть
29.03.1909 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
1 день, от слабости Ф 719 оп 1 д 475 стр 106
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