Субботина (Субботина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Субботина) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Дочь: (Субботина) Матрёна (Матрона) Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Дочь: (Субботина) Ольга Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Дочь: (Субботина) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Сын: Субботин Фёдор Стефанович
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Сын: Субботин Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Сын: Субботин Александр Стефанович
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Дочь: (Субботина) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Дочь: (Субботина) Марфа Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Дочь: (Субботина) Александра Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович
Дочь: Кочкина (Субботина) Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович