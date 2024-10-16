Субботина (Субботина) Мария Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Субботина (Субботина) Мария Яковлевна

Место рождения

Якунчики, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якунчики, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Муж: Субботин Стефан Егорович

Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
жених - деревни Косогоры, крестьянин, 39 лет, 2 браком, правосл невеста - дер. Якунчики крестьянская девица, 22 года, 1 браком, правосл Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 1 Д 371а стр 112 № 63)
Рождение ребёнка
12.01.1874 ст.

Дочь: (Субботина) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
ГАПК ППК 719 оп 1 д 313 стр 6 № 9ж
Рождение ребёнка
14.03.1875 ст.

Дочь: (Субботина) Матрёна (Матрона) Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.07.1876 ст.

Дочь: (Субботина) Ольга Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.07.1877 ст.

Дочь: (Субботина) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
729-1-316 стр 60 №144
Рождение ребёнка
03.02.1879 ст.

Сын: Субботин Фёдор Стефанович

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
719-1-319 №15м стр 11
Рождение ребёнка
11.03.1880 ст.

Сын: Субботин Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Близнецы с Александром 719-1-319 стр 23 №48м
Рождение ребёнка
11.03.1880 ст.

Сын: Субботин Александр Стефанович

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Близнецы с Алексеем 719-1-319 стр 23 №47м
Рождение ребёнка
24.11.1881 ст.

Дочь: (Субботина) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК 719-1-320 стр 113 №200ж
Рождение ребёнка
01.07.1885 ст.

Дочь: (Субботина) Марфа Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 19 № 25ж)
Рождение ребёнка
01.11.1886 ст.

Дочь: (Субботина) Александра Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 109 № 48ж)
Рождение ребёнка
30.07.1888 ст.

Дочь: Кочкина (Субботина) Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Субботин Стефан Егорович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК Ф 37 Оп 6 Д 183 стр 264 № 36ж)
Смерть
Неизвестно

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