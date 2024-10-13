Субботин Александр Стефанович 11.03.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Субботин Александр Стефанович

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

11.03.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1880 ст.

Отец: Субботин Стефан Егорович

Мать: Субботина (Субботина) Мария Яковлевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Близнецы с Алексеем 719-1-319 стр 23 №47м
Крещение
13.03.1880 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В - старший брат Андрей и сестра Мария 719-1-319 стр 23 №47
Восприемник
23.03.1897 ст.
В у Анатолия Андреевича Субботина = племянник, сын брата Ф 37 Оп 6 Д 182 стр 78
Восприемник
10.06.1898 ст.
В у Субботина Павла Андреевича = племянник, сын брата Ф 37 оп 6 д 182 стр 141
Смерть
Неизвестно

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