Субботин Александр Стефанович
Место рождения
Дата рождения11.03.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1880 ст.
Близнецы с Алексеем 719-1-319 стр 23 №47м
Крещение
13.03.1880 ст.
Верхние Муллы, Пермский округ, Уральская область
В - старший брат Андрей и сестра Мария 719-1-319 стр 23 №47
Восприемник
23.03.1897 ст.
В у Анатолия Андреевича Субботина = племянник, сын брата Ф 37 Оп 6 Д 182 стр 78
Восприемник
10.06.1898 ст.
В у Субботина Павла Андреевича = племянник, сын брата Ф 37 оп 6 д 182 стр 141
Смерть
Неизвестно