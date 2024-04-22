Иванов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смерти13.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Призыв на военную службу
1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
мл. сержант, 747 ап дд
Военная награда
20.02.1942
мл. сержант, воздушный стрелок - радист 747 Авиационного полка Дальнего Действия, награжден Орденом Красной Звезды
Смерть
13.07.1942
В звании ст.сержанта не вернулся с боевого задания