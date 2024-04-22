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Иванов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

13.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Иванов Алексей Григорьевич

Мать: Иванова Анастасия Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Призыв на военную службу
1939
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
мл. сержант, 747 ап дд
Военная награда
20.02.1942
мл. сержант, воздушный стрелок - радист 747 Авиационного полка Дальнего Действия, награжден Орденом Красной Звезды
Смерть
13.07.1942
В звании ст.сержанта не вернулся с боевого задания
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