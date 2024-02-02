Иванова (Журавлёва) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1891
Дата смертиОколо ?.06.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1891
Образование
По 29.04.1915
Пензенская женская гимназия 2 отделение VII класса | 7 классов
Рождение ребёнка
1917
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич
Бракосочетание
1917
Работа или профессия
По 01.11.1918
Старший делопроизводитель отдела утилизации | Пензенский губернский совнархоз
Работа или профессия
С 01.04.1919 по 01.02.1920
Старший делопроизводитель | Правления суконных фабрик Пензенский и Саратовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1920
Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич
Работа или профессия
С 25.09.1931 по 29.03.1932
Статистк | Обком союза Цем. керамиков в Свердловске
Работа или профессия
С 07.04.1932 по 03.06.1932
Секретарь управления снабжения | Уралуголь
Работа или профессия
С 03.06.1932 по 23.10.1932
Секретарь | Свердловское представительство Синарстроя
Работа или профессия
С 02.01.1935 по 21.07.1937
Маникюрист | Парикмахерская №12
Работа или профессия
С 20.07.1937 по 20.02.1938
Медсестра | Поликлиника
Смерть
Около ?.06.1957
Похороны
Около 1957
Ивановское кладбище