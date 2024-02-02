Иванова (Журавлёва) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Журавлёва) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1891

Дата смерти

Около ?.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1891

Отец: Журавлев Иван Гаврилович

Мать: Журавлева Елена Илларионовна

Образование
По 29.04.1915
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенская женская гимназия 2 отделение VII класса | 7 классов
Рождение ребёнка
1917

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
1917

Муж: Иванов Алексей Григорьевич

Работа или профессия
По 01.11.1918
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Старший делопроизводитель отдела утилизации | Пензенский губернский совнархоз
Работа или профессия
С 01.04.1919 по 01.02.1920
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Старший делопроизводитель | Правления суконных фабрик Пензенский и Саратовской губернии
Рождение ребёнка
13.05.1920

Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
С 25.09.1931 по 29.03.1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Статистк | Обком союза Цем. керамиков в Свердловске
Работа или профессия
С 07.04.1932 по 03.06.1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Секретарь управления снабжения | Уралуголь
Работа или профессия
С 03.06.1932 по 23.10.1932
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Секретарь | Свердловское представительство Синарстроя
Работа или профессия
С 02.01.1935 по 21.07.1937
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Маникюрист | Парикмахерская №12
Работа или профессия
С 20.07.1937 по 20.02.1938
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Медсестра | Поликлиника
Смерть
Около ?.06.1957
Похороны
Около 1957
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Ивановское кладбище
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