Иванов Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смерти05.01.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Иванов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
1917
Рождение ребёнка
13.05.1920
Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна
Работа или профессия
С 1930
Правозаступник
Смерть
05.01.1946
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти мозговое кровоизлеяние