Иванов Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

05.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Иванов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
1917

Жена: Иванова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1920

Дочь: Зырянова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Иванова Анастасия Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
С 1930
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Правозаступник
Смерть
05.01.1946
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти мозговое кровоизлеяние
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