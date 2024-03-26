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Собовой Захар Иосифов

Место рождения

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

1806

Дата смерти

11.12.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Соболюк Иосиф

Мать: не указана

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собовой Иов Захарович

Мать ребёнка: Собовая Елена Фокиевна

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собовая Елена Фокиевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Собовой Савва Захарович

Мать ребёнка: Собовая Елена Фокиевна

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Собовой Григорий Захарович

Мать ребёнка: Собовая Елена Фокиевна

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Смерть
11.12.1871
Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния

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