Собовой Захар Иосифов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти11.12.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Соболюк Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Собовая Елена Фокиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Собовая Елена Фокиевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Собовая Елена Фокиевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Собовой Григорий Захарович
Мать ребёнка: Собовая Елена Фокиевна
Смерть
11.12.1871