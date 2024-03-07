Собовая Елена Фокиевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти08.04.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Собовой Захар Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Собовой Захар Иосифов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Собовой Григорий Захарович
Отец ребёнка: Собовой Захар Иосифов
Смерть
08.04.1872