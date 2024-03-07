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Собовая Елена Фокиевна

Место рождения

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

08.04.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собовой Иов Захарович

Отец ребёнка: Собовой Захар Иосифов

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собовой Захар Иосифов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Собовой Савва Захарович

Отец ребёнка: Собовой Захар Иосифов

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Собовой Григорий Захарович

Отец ребёнка: Собовой Захар Иосифов

Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния
Смерть
08.04.1872
Притыка, Уманский уезд, Киевская губерния

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