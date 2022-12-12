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Ширшов Андрей Алексеевич

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ширшов Алексей Корнилович

Мать: Ширшова Варвара

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ширшов Игнатий Андреевич

Мать ребёнка: Ширшова Марфа

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ширшов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Ширшова Стефания Матвеевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ширшова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Ширшова Стефания Матвеевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ширшов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Ширшова Стефания Матвеевна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Стефания Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Марфа

Смерть
Неизвестно
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