Ширшов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ширшов Алексей Корнилович
Мать: Ширшова Варвара
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Ширшова Марфа
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Ширшова Стефания Матвеевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ширшова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Ширшова Стефания Матвеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ширшова Стефания Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширшова Марфа
Смерть
Неизвестно