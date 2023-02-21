Ширшова Стефания Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова Стефания Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ширшов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ширшов Андрей Алексеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ширшова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Ширшов Андрей Алексеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ширшов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ширшов Андрей Алексеевич

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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