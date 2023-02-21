Ширшова Стефания Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ширшов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ширшова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Ширшов Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ширшов Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно