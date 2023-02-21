Ширшова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршова Варвара

Ширшова Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ширшов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Ширшов Алексей Корнилович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ширшов Гаврила Алексеевич

Отец ребёнка: Ширшов Алексей Корнилович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ширшова Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Ширшов Алексей Корнилович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшов Алексей Корнилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close