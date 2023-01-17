Ширшов Алексей Корнилович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Ширшов Корнила Иванович
Мать: Ширшова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Ширшова Варвара
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ширшов Гаврила Алексеевич
Мать ребёнка: Ширшова Варвара
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ширшова Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Ширшова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширшова Варвара
Смерть
1822