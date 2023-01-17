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Ширшов Алексей Корнилович

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Ширшов Корнила Иванович

Мать: Ширшова Федора Ивановна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ширшов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Ширшова Варвара

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ширшов Гаврила Алексеевич

Мать ребёнка: Ширшова Варвара

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ширшова Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Ширшова Варвара

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Варвара

Смерть
1822
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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