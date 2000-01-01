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Петр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1753 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Фёдор Логинов

Мать: Мария Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Фекла Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Феоклист Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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