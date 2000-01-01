Петр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Фёдор Логинов
Мать: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Фекла Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Феоклист Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно