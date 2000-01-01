Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Фекла Петровна
Отец ребёнка: Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Феоклист Петрович
Отец ребёнка: Петр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Фёдорович
Смерть
Неизвестно