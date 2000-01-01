Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Фекла Петровна

Отец ребёнка: Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Феоклист Петрович

Отец ребёнка: Петр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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