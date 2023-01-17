Мария Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Настасья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Логинов
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Петр Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Логинов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Чекалова Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Логинов
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Логинов
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Нефёд Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Логинов
Смерть
Неизвестно