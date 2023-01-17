Мария Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Настасья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Логинов

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Петр Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Логинов

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Чекалова Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Логинов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Логинов

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Нефёд Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Логинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Логинов

Смерть
Неизвестно
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