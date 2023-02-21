Фёдор Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Логин Леонтьев
Мать: Анисья Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Настасья Фёдоровна
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Петр Фёдорович
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Чекалова Дарья Фёдорова
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Нефёд Фёдорович
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кириллова
Смерть
1826