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Фёдор Логинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Логин Леонтьев

Мать: Анисья Леонтьева

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Настасья Фёдоровна

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Петр Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Чекалова Дарья Фёдорова

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Нефёд Фёдорович

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кириллова

Смерть
1826
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