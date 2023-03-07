Бушуева (Чакилева) Анисия Давидова
Место рождения
Дата рождения25.12.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1859 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 215
Бракосочетание
06.02.1880 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 82
Место жительства
До 1880 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1885 ст.
Сын: Бушуев Федор Петров
Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а стр. АП 136
Рождение ребёнка
07.08.1887 ст.
Сын: Бушуев Матфей Петров
Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 44
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Пелагия Петрова
Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов
Рождение ребёнка
27.12.1898 ст.
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 105 стр. АП 5
Место жительства
1920
Поселенные именные списки трудообязанных по обществам ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-10 Оп. 1 Д. 17 т. 1 стр. АП 81
Смерть
Неизвестно