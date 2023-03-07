Бушуева (Чакилева) Анисия Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Чакилева) Анисия Давидова

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Место рождения

Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

25.12.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1859 ст.

Отец: Чакилев Давид Саввин

Мать: Чакилева Александра Алексиева

Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 215
Бракосочетание
06.02.1880 ст.

Муж: Бушуев Пётр Артамонов

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 82
Место жительства
До 1880 ст.
Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.04.1885 ст.

Сын: Бушуев Федор Петров

Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а стр. АП 136
Рождение ребёнка
07.08.1887 ст.

Сын: Бушуев Матфей Петров

Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 56 стр. 44
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Пелагия Петрова

Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов

Рождение ребёнка
27.12.1898 ст.

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Бушуев Пётр Артамонов

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 105 стр. АП 5
Место жительства
1920
Поселенные именные списки трудообязанных по обществам ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-10 Оп. 1 Д. 17 т. 1 стр. АП 81
Смерть
Неизвестно
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