Чакилева Александра Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.
Дочь: Бушуева Анисия Давидова
Отец ребёнка: Чакилев Давид Саввин
Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 215
Смерть
Неизвестно