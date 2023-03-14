Чакилева Александра Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧакилева Александра Алексиева

Чакилева Александра Алексиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1859 ст.

Дочь: Бушуева Анисия Давидова

Отец ребёнка: Чакилев Давид Саввин

Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 112 стр. АП 215
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close