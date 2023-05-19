Бушуев Федор (Феодор) Петров
Место рождения
Дата рождения20.04.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1885 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121180#136 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а
Крещение
21.04.1885 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 119а стр. АП 136
Место жительства
С 1900 по 1907 ст.
Шадрина, Соликамский уезд, Пермская губерния
военные по отцу 1900 Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#98 1901 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70656#124 1... Показать все
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 226
Рождение ребёнка
12.07.1908 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Ксения Алексеевна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 130 стр. АП 185
Место жительства
С 1908 по 1911 ст.
1908 ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 71 1911 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68635#72
Рождение ребёнка
24.03.1910 ст.
Сын: Бушуев Иван Федоров
Мать ребёнка: Бушуева Ксения Алексеевна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 132 стр. АП 24
Рождение ребёнка
30.09.1913
Мать ребёнка: Бушуева Ксения Алексеевна
В метрической книге дата рождения 17.09.1913г ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 134 стр. АП 42
Рождение ребёнка
06.01.1916 ст.
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Бушуева Ксения Алексеевна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 136 стр. АП 135
Военная служба
1917
под сомнением https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14155697/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%B1%D1%83%D1%88%D1%83%D0%B5%D0%B2%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagra... Показать все
Место жительства
1920
Поселенные именные списки трудообязанных по обществам ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-10 Оп. 1 Д. 17 т. 1 стр. АП 81
Смерть
Неизвестно