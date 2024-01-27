Семенищев Seminishev «Seminoff» Данила Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1829
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1829
Отец: Seminishev Николай Алексеевич
Мать: Семенищева Елена
Россия
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 22 живет с родителями и 2 сестрами и 3 братьями Родионом 14 лет, Захарием 10 лет и Михаилом 1 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1855
Сын: Seminishev «seminoff» Василий Данилович
Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Каныгина Kanihan Прасковья Proskovya Даниловна Alice
Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Seminishev «seminoff» Савелий Данилович
Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Seminishev Seminoff Николай Nicolai Данилович Danilovich
Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel
Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
1863