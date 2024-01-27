Семенищев Seminishev «Seminoff» Данила Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенищев Seminishev «Seminoff» Данила Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1829

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Seminishev Николай Алексеевич

Мать: Семенищева Елена

Россия
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 22 живет с родителями и 2 сестрами и 3 братьями Родионом 14 лет, Захарием 10 лет и Михаилом 1 года в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Рождение ребёнка
1855

Сын: Seminishev «seminoff» Василий Данилович

Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Каныгина Kanihan Прасковья Proskovya Даниловна Alice

Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Seminishev «seminoff» Савелий Данилович

Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Seminishev Seminoff Николай Nicolai Данилович Danilovich

Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel

Мать ребёнка: Семенищева Дарья Степановна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
1863
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