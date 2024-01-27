Каныгина Kanihan (Семенищева Seminishev) Прасковья Proskovya Даниловна Alice
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1857
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1857
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Канигин Konehgin Михаил Дементьевич
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1875
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Канигин Konehgin Петр Дементьевич
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1884
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
15.05.1891
Сын: Канигин Kanehen Николай Дементьевич Nickolas Dimentee
Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan
Kars, Russia (now Eastern Turkey)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912
Россия