Каныгина Kanihan (Семенищева Seminishev) Прасковья Proskovya Даниловна Alice — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каныгина Kanihan (Семенищева Seminishev) Прасковья Proskovya Даниловна Alice

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1857

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич

Мать: Семенищева Дарья Степановна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Канигин Konehgin Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Канигин Konehgin Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Канигин Konehgin Петр Дементьевич

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Канигин Kanihan Алексей Дементьевич Alex Dimentee

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan

Рождение ребёнка
1886

Сын: Коныгин Konihan William Dementee Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan

Рождение ребёнка
15.05.1891

Сын: Канигин Kanehen Николай Дементьевич Nickolas Dimentee

Отец ребёнка: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan

Kars, Russia (now Eastern Turkey)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канигин Konehgin Дементий Дмитрий Dimentee Иванович Ivan

Смерть
1912
Россия
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