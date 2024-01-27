Семенищева (Коновалова) Дарья Степановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1830
Дата смерти1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1855
Сын: Seminishev «seminoff» Василий Данилович
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Каныгина Kanihan Прасковья Proskovya Даниловна Alice
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Seminishev «seminoff» Савелий Данилович
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Seminishev Seminoff Николай Nicolai Данилович Danilovich
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel
Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
1863