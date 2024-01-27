Семенищева (Коновалова) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенищева (Коновалова) Дарья Степановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1830

Дата смерти

1863

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Seminishev «seminoff» Василий Данилович

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Каныгина Kanihan Прасковья Proskovya Даниловна Alice

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Seminishev «seminoff» Савелий Данилович

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Seminishev Seminoff Николай Nicolai Данилович Danilovich

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Семенищев Seminishev «seminoff» Петр Peter Данилович Daniel

Отец ребёнка: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
1863
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