Семенищева Елена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Россия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Seminishev Семенищев Родион Николаевич
Отец ребёнка: Seminishev Николай Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
1840
Сын: Seminishev Семенищев Захар Николаевич
Отец ребёнка: Seminishev Николай Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
1852
Сын: Seminishev Семенищев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Seminishev Николай Алексеевич
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.