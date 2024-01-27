Семенищева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенищева Елена

Место рождения

Россия

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Семенищев Seminishev «seminoff» Данила Николаевич

Отец ребёнка: Seminishev Николай Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Seminishev Семенищев Родион Николаевич

Отец ребёнка: Seminishev Николай Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Seminishev Семенищев Захар Николаевич

Отец ребёнка: Seminishev Николай Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
1852

Сын: Seminishev Семенищев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Seminishev Николай Алексеевич

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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