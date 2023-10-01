Щербаков Семен Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Николай Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Щербакова-Бурдова Александра Семеновка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Щербаков Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно