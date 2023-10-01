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Щербаков Семен Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Щербаков Прохор Григорьевич

Мать: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Щербакова-Бурдова Александра Семеновка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Щербаков Алексей Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Щербаков Петр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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