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Щербакова Стефанида Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

25.02.1899

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Прохор Григорьевич

Рождение ребёнка
16.12.1846

Сын: Щербаков Игнатий Прохорович

Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Щербаков Дмитрий Прохорович

Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Щербакова Мария Прохоровна

Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Щербаков Андрей Прохорович

Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Щербаков Семен Прохорович

Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Щербаков Меркурий Прохорович

Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич

Смерть
25.02.1899

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