Щербакова Стефанида Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти25.02.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1846
Сын: Щербаков Игнатий Прохорович
Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Щербаков Дмитрий Прохорович
Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Щербакова Мария Прохоровна
Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Щербаков Андрей Прохорович
Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щербаков Семен Прохорович
Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Щербаков Меркурий Прохорович
Отец ребёнка: Щербаков Прохор Григорьевич
Смерть
25.02.1899