Щербаков Прохор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1846
Сын: Щербаков Игнатий Прохорович
Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Щербаков Дмитрий Прохорович
Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Щербакова Мария Прохоровна
Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Щербаков Андрей Прохорович
Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Щербаков Семен Прохорович
Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Щербаков Меркурий Прохорович
Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна
Смерть
Неизвестно