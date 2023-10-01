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Щербаков Прохор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Щербаков Григорий Никифорович

Мать: Щербакова Парасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
16.12.1846

Сын: Щербаков Игнатий Прохорович

Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Щербаков Дмитрий Прохорович

Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Щербакова Мария Прохоровна

Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Щербаков Андрей Прохорович

Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Щербаков Семен Прохорович

Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Щербаков Меркурий Прохорович

Мать ребёнка: Щербакова Стефанида Никоновна

Смерть
Неизвестно

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