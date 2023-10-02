Щербаков Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Щербаков Семен Прохорович
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Щербакова Анисия Алексеевна
Мать ребёнка: Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Щербаков Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна
Смерть
Неизвестно