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Щербаков Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Щербаков Семен Прохорович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Щербакова Анисия Алексеевна

Мать ребёнка: Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна

Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Щербаков Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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