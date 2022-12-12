Овцына (Белова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овцына (Белова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1891

Дата смерти

17.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891

Отец: Белов Михаил

Мать: Белова Ксения Ивановна

Бракосочетание
28.10.1911

Муж: Овцын Николай Анемподистович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Быкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1915

Дочь: Черепанова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Овцын Константин Николаевич

Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Овцын Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1925

Дочь: Высотская Зиновия Николаевна

Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
03.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович

Смерть
17.01.1958
Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
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