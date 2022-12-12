Овцына (Белова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1891
Дата смерти17.01.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891
Отец: Белов Михаил
Мать: Белова Ксения Ивановна
Бракосочетание
28.10.1911
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Быкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович
Рождение ребёнка
18.05.1915
Дочь: Черепанова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Овцын Константин Николаевич
Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович
Рождение ребёнка
13.11.1925
Дочь: Высотская Зиновия Николаевна
Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович
Рождение ребёнка
03.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овцын Николай Анемподистович
Смерть
17.01.1958