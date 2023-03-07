Черепанова (Овцына) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Овцына) Елена Николаевна

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Место рождения

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

18.05.1915

Дата смерти

26.06.1977

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1915

Отец: Овцын Николай Анемподистович

Мать: Овцына Евдокия Михайловна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
26.06.1977
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