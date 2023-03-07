Черепанова (Овцына) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1915
Дата смерти26.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
26.06.1977