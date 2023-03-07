Быкова (Овцына) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Овцына) Надежда Николаевна

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Место рождения

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

18.09.1912

Дата смерти

21.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1912

Отец: Овцын Николай Анемподистович

Мать: Овцына Евдокия Михайловна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1936

Сын: Быков Альберт Александрович

Отец ребёнка: Быков Александр Иванович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1940

Дочь: Быкова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Быков Александр Иванович

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Александр Иванович

Смерть
21.12.1989
Иваново, Иваново, Ивановская область
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