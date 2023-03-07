Быкова (Овцына) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1912
Дата смерти21.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1912
Рождение ребёнка
07.05.1936
Сын: Быков Альберт Александрович
Отец ребёнка: Быков Александр Иванович
Рождение ребёнка
?.07.1940
Дочь: Быкова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Быков Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1989
Иваново, Иваново, Ивановская область